الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

وفد من المشروع الطبي التشيكي ميدفاك يزور مستشفى الجامعة

الملكة رانيا: علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

اختتام ورشة عن دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال

وزير الداخلية يوجه رسالة للاجئين في الأردن

الاحتفال بتخريج 255 من طلبة كلية طب الجامعة الهاشمية

الكرك: مثقفون يدعون إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى الشباب

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي

تعميم من وزير الصحة حول انتشار مرض الحصبة في الأردن - وثيقة

شاهد : فيديو يوثق وفاة مغني أميركي شهير أمام الجمهور

الثلاثاء، 20-06-2023 05:54 م

الملك والعاهل الإسباني يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في قرطبة

ww


الوكيل الاخباري - ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في قرطبة، الثلاثاء، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع إسبانيا.

وبحثت الجولة المنعقدة للمرة الثانية حول دول غرب إفريقيا والساحل، آخر المستجدات في الإقليم، إذ تم تقييم تهديدات الإرهاب والتطرف.

وتمت مناقشة الجهود التي يتم بذلها حاليا للتصدي للإرهاب والتطرف وكيفية تعزيز التنسيق والتشبيك بين مختلف المبادرات في دول غرب إفريقيا للحد من انتشار الجماعات الإرهابية وتحجيم نفوذها على الأرض، ومن خلال مواجهة خطاب الكراهية والتطرف على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتم التأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة الشراكة بين المزيد من الدول والمنظمات الدولية المعنية ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة".

وشارك في الجولة قادة ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات أمنية وعسكرية من غانا، وغينيا بيساو، وموريتانيا، والمغرب، ورواندا، والنيجر، وغابون، وساحل العاج، وتوغو، ونيجيريا، وبنين، وأستراليا، والبرازيل، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، والدنمارك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، واليابان، والبرتغال، والولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، والنرويج، وهولندا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والأمم المتحدة، فضلا عن مشاركة من منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب.

وعلى هامش الجولة، عقد جلالته لقاءات منفصلة مع رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس غانا نانا أكوفو آدو، ورئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو أومبالو، وقائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الفريق أول مايكل لانغلي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022131805919742068

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

wwwrrr

وفد من المشروع الطبي التشيكي ميدفاك يزور مستشفى الجامعة

w

الملكة رانيا: علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

ww

اختتام ورشة عن دور التعاونيات في القضاء على عمل الأطفال

420231202451855474542

وزير الداخلية يوجه رسالة للاجئين في الأردن

6202319173531291938084

الاحتفال بتخريج 255 من طلبة كلية طب الجامعة الهاشمية

أخبار متعلقة
الملك 10

الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في قرطبة

image - 2023-06-18T145138.584

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى إسبانيا

666

الملك وملك بلجيكا يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا في "KASOTC"

w

الملكة تحضر الحفل الخيري لمؤسسة الحسين للسرطان

wwww

الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

r

نائب الملك يترأس اجتماعًا لمتابعة آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة