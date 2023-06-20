الملك والعاهل الإسباني يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في قرطبة

الوكيل الاخباري - ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في قرطبة، الثلاثاء، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع إسبانيا.



وبحثت الجولة المنعقدة للمرة الثانية حول دول غرب إفريقيا والساحل، آخر المستجدات في الإقليم، إذ تم تقييم تهديدات الإرهاب والتطرف.



وتمت مناقشة الجهود التي يتم بذلها حاليا للتصدي للإرهاب والتطرف وكيفية تعزيز التنسيق والتشبيك بين مختلف المبادرات في دول غرب إفريقيا للحد من انتشار الجماعات الإرهابية وتحجيم نفوذها على الأرض، ومن خلال مواجهة خطاب الكراهية والتطرف على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.



وتم التأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة الشراكة بين المزيد من الدول والمنظمات الدولية المعنية ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة".



وشارك في الجولة قادة ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات أمنية وعسكرية من غانا، وغينيا بيساو، وموريتانيا، والمغرب، ورواندا، والنيجر، وغابون، وساحل العاج، وتوغو، ونيجيريا، وبنين، وأستراليا، والبرازيل، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، والدنمارك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، واليابان، والبرتغال، والولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، والنرويج، وهولندا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والأمم المتحدة، فضلا عن مشاركة من منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب.



وعلى هامش الجولة، عقد جلالته لقاءات منفصلة مع رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس غانا نانا أكوفو آدو، ورئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو أومبالو، وقائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الفريق أول مايكل لانغلي.

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