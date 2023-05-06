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السبت، 06-05-2023 06:21 ص

الملك والملكة يشاركان في مراسم تتويج الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا

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الوكيل الاخباري - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والملكة القرينة كاميلا.

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ويتوج، اليوم، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا، والقرينة كاميلا، بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية.
وسيتوج الملك تشارلز الثالث (74 عامًا)، بعد 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول عن عمر يناهز 96 عاما.


وقال قصر باكنغهام، إنّه من المقرر أن يتوجه تشارلز وزوجته كاميلا إلى كاتدرائية وستمنستر التي تقام فيها المراسم في أحدث عربة ملكية وهي عربة اليوبيل الماسي التي تم تصميمها للاحتفال بمرور 60 عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث عرش بريطانيا واستخدمت لأول مرة عام 2014.


 




 

 


 

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