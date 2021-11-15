الملك والملكة يلتقيان الأمير تشارلز وزوجته غدا الثلاثاء

الوكيل الاخباري– في أول رحلة رئيسية لهما إلى الخارج منذ جائحة كورونا، يزور ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته سمو دوقة كورنوال الأردن، يوم غد الثلاثاء، وسيلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.



ويبحث جلالة الملك وأمير ويلز علاقات الصداقة التاريخية والمميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، حيث تحتفل المملكتان هذا العام بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية.



وسيزور سمو الأمير تشارلز وسمو دوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.



وسيزور سمو الأمير تشارلز وسمو دوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.



وقال كريس فيتزجيرالد، نائب السكرتير الخاص لتشارلز: "تأتي الرحلة الملكية الأولى منذ ما يقرب من عامين في توقيت مهم في علاقة بريطانيا مع كلا البلدين".



وأبرز بيان قصر "كلارنس هاوس" دور عمان الهام في المنطقة إلى جانب الاستقبال السخي الذي تقوم به الأردن تجاه اللاجئين.

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