الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

ولي العهد: بمعية سيدنا

الإثنين، 15-11-2021 03:14 م

الملك والملكة يلتقيان الأمير تشارلز وزوجته غدا الثلاثاء

4-8


الوكيل الاخباري– في أول رحلة رئيسية لهما إلى الخارج منذ جائحة كورونا، يزور ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته سمو دوقة كورنوال الأردن، يوم غد الثلاثاء، وسيلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

ويبحث جلالة الملك وأمير ويلز علاقات الصداقة التاريخية والمميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، حيث تحتفل المملكتان هذا العام بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية.

وسيزور سمو الأمير تشارلز وسمو دوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.

وسيزور سمو الأمير تشارلز وسمو دوقة كورنوال عددا من المؤسسات التي تعمل في المجالات التي يدعمانها، مثل المحافظة على البيئة، وتعزيز الحوار بين الأديان، والحفاظ على التراث، وبناء قدرات الشباب، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير فرص التدريب والعمل لهم.

وقال كريس فيتزجيرالد، نائب السكرتير الخاص لتشارلز: "تأتي الرحلة الملكية الأولى منذ ما يقرب من عامين في توقيت مهم في علاقة بريطانيا مع كلا البلدين".

وأبرز بيان قصر "كلارنس هاوس" دور عمان الهام في المنطقة إلى جانب الاستقبال السخي الذي تقوم به الأردن تجاه اللاجئين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

كورونا الوكيل

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202114194323407168527

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

التربية والتعليم

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

720216114115398933740

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

أخبار متعلقة
الملك 4

الملك يواصل جولته الأوروبية الثلاثاء

f

الملك يحضر تمرينا تعبويا في مقر شرطة المهام الخاصة النمساوية

e

أمير ويلز يزور الأردن منتصف تشرين الثاني للقاء الملك

www

الملك يجري مباحثات مع الرئيس النمساوي في فيينا

برماوي

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

الملك 4

الملك يغادر إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية