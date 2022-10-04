الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

ولي العهد : مباحثات مسقط عكست العلاقات المتينة بين الأردن وعُمان

رئيس هيئة الأركان يزور مركز تفكيك الذخائر

رسالة معلمة لسيدة اردنية تلهب مواقع التواصل - صورة

الملك وسلطان عُمان يتبادلان وسامين رفيعين

الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام

الأردن يرحب بالجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

مفتي المملكة يدعو إلى زيادة الاهتمام بكبار السن

افتتاح مؤتمر المكتبيين الأردنيين الـ 21 غدا

إرادة ملكية بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء الوطني لحقوق الانسان

الحكومة تحيل مخالفات لمكافحة الفساد والنائب العام الجمركي

الثلاثاء، 04-10-2022 08:19 م

الملك وسلطان عُمان يتبادلان وسامين رفيعين

s


الوكيل الاخباري - منح جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، وسام النهضة المرصع، تقديرا لجلالته وتجسيدا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة جلالة الملك الرسمية إلى سلطنة عُمان.

ويمنح وسام النهضة المرصع للملوك ورؤساء الدول والأمراء.

ومنح جلالة السلطان أخاه جلالة الملك وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية تقديرا لجلالته واعتزازا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

ولي العهد : مباحثات مسقط عكست العلاقات المتينة بين الأردن وعُمان

dddd

رئيس هيئة الأركان يزور مركز تفكيك الذخائر

10202231906543684739

الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام

وزارة الخارجية

الأردن يرحب بالجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

920222662551378577636

مفتي المملكة يدعو إلى زيادة الاهتمام بكبار السن

820229182524201147498

افتتاح مؤتمر المكتبيين الأردنيين الـ 21 غدا

أخبار متعلقة
00000

الملك يلقي اليوم كلمة الأردن أمام الجمعية العامة في نيويورك

w

الملك والملكة وولي العهد يصلون إلى قصر باكنغهام

الملك حزين

الملك يغادر إلى لندن لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

1

رئيس الديوان يطمئن على مصابي حادثة اللويبدة

w

الملك يزور مديرية الأمن العام ويثني على جهود كوادرها في التعامل مع حادث اللويبدة

الصفدي 2

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة غداً