الملك وسلطان عُمان يتبادلان وسامين رفيعين

الوكيل الاخباري - منح جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، وسام النهضة المرصع، تقديرا لجلالته وتجسيدا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة جلالة الملك الرسمية إلى سلطنة عُمان.



ويمنح وسام النهضة المرصع للملوك ورؤساء الدول والأمراء.



ومنح جلالة السلطان أخاه جلالة الملك وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية تقديرا لجلالته واعتزازا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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