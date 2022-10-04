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الثلاثاء، 04-10-2022 05:40 م

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اعتزازهما بعمق العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة.

واتفق جلالتاهما خلال مباحثات موسعة، عقدت بقصر العلم العامر في العاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وشدد جلالتاهما خلال المباحثات، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العُمانية في أقرب وقت بعد الزيارة الملكية.

وتم التأكيد، خلال المباحثات، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وعُمان، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لمواقف سلطنة عُمان الحكيمة وجهودها المتواصلة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما تناولت المباحثات، التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وأكد جلالة الملك مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتم التأكيد، خلال المباحثات، على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

من جهته، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن ترحيبه بزيارة جلالة الملك والوفد المرافق إلى سلطنة عُمان، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وسلطنة عُمان وشعبيهما الشقيقين . 

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