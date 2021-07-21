الملك: وصول الأردن إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة

الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن وصول الأردن إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة بل رسالة عن عمق العلاقة التي تمتد إلى عدة عقود.

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وأضاف أن الولايات المتحدة تثق بالمملكة ودورها الإقليمي، لافتا إلى ان القمة تناولت جميع الملفات التي يود الأردن طرحها، وبأن الرئيس بايدن يمتلك فريقا هو الأكثر خبرة في السياسة الخارجية.

وأوضح الملك للوفد الإعلامي المرافق له في زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، أن زيارته للبيت الأبيض كأول زعيم عربي ومن الشرق الأوسط تؤكد أن الولايات المتحدة تدرك دور الأردن المحوري وترى فيه أفضل ممثل لقضايا المنطقة وصوت العقل فيها.



ورأى الملك أن هذه الزيارة واحدة من أنجح الزيارات إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن لقاء القمة حفل بالرسائل الإيجابية من الرئيس بايدن حول استعداد الولايات المتحدة لتقديم كل أشكال المساعدة المطلوبة للأردن.