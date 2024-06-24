الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل كشف تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل

شاهد بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آلية إسرائيلية وقوات للنجدة برفح

الملك وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ويجددان الدعوة لزيادة المساعدات

روسيا: ارتفاع قتلى هجمات داغستان إلى أكثر من 19

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي يوم غد الثلاثاء

أمين عام الخارجية يلتقي اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية

شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024

توضيح من وزارة المياه حول عدم وصول المياه الى بعض المواطنين

الإثنين، 24-06-2024 05:50 م

الملك وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ويجددان الدعوة لزيادة المساعدات

6679858b4446b


الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الاثنين، التطورات الخطيرة المستمرة في غزة والوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

اضافة اعلان


وجدد الزعيمان، خلال لقائهما في قصر الإليزيه، دعوة المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإيصالها بكل الطرق الممكنة، مؤكدين التزامهما بالاستمرار بالعمل على إيصال هذه المساعدات للقطاع.


وأعاد جلالة الملك والرئيس ماكرون التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.


كما تناول اللقاء، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وعقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، الأوضاع في الإقليم، إذ حذر جلالة الملك من خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة، الذي يهدد الأمن الدولي، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.


وشدد جلالة الملك والرئيس ماكرون على أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه.


وحذر جلالته من خطورة استمرار استهداف المنشآت الإغاثية في غزة، مثمنا دعم فرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تؤدي دورا محوريا في تقديم الخدمات لنحو مليوني فلسطيني بالقطاع.


وأشار جلالة الملك إلى التطورات في الضفة الغربية، محذرا من الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب، التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.


وتطرق الزعيمان إلى العلاقات الثنائية، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه في مختلف المجالات.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفيرة الأردنية في فرنسا لينا الحديد.


ولدى وصول جلالة الملك، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى قصر الإليزيه، كان الرئيس الفرنسي وعقيلته في مقدمة المستقبلين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66798e24c606b

عاجل كشف تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل

WhatsApp Image 2024-06-24 at 4.16.32 PM

مسيرة دراجات تجوب العاصمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

WhatsApp Image 2024-06-24 at 4.16.32 PM

البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة

1719229984256

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

وزارة التربية والتعليم

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي يوم غد الثلاثاء

وزارة الخارجية

أمين عام الخارجية يلتقي اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية

أخبار متعلقة
6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

GPx_Vh1WIAAf-0T

انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة

1717963116460

ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش محطات وضَّاءة في مسيرة الوطن

WhatsApp Image 2024-06-04 at 11.22.38 PM

مستشار الرئيس الفلسطيني: نثق بجهود جلالة الملك ودعمه لشعبنا

8_news_1709745625

بدعوة من الملك.. الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة

1716727664509

الملك يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني