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الملك ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان الشراكة في القطاع التنموي

الثلاثاء، 20-07-2021 08:09 م

الملك ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان الشراكة في القطاع التنموي

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الوكيل الاخباري  - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، الشراكة الأردنية الأمريكية في القطاع التنموي، خاصة جهود تخفيف حدة أثر جائحة "كورونا" على مختلف القطاعات بهدف البدء بمرحلة التعافي.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء، الذي عقد أمس الاثنين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، استعراض المشاريع التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المملكة، والبرامج التي تنفذها في قطاعات المياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة.

 




 

 


 

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