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الأربعاء، 22-03-2023 09:40 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول الشهر الفضيل

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من ملوك وقادة وأولياء عهد دول عربية وإسلامية شقيقة وعدد من كبار الشخصيات فيها.

وعبر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله جل وعلا الشهر الفضيل على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى جلالته برقيات بهذه المناسبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

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