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الإثنين، 28-02-2022 08:50 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف غدا الثلاثاء، الأول من آذار.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة. 

واستذكر مرسلو البرقيات بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة ودلالاتها في مسيرة الوطن، إذ شكل القرار الشجاع للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش العربي علامة فارقة في تاريخ الأردن.

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