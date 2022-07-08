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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة، 08-07-2022 08:42 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من قادة دول عربية وإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين فيها.

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وأعرب مرسلو البرقيات عن التهنئة والتبريك بهذه المناسبة، سائلين الله جل وعلا أن يعيدها على جلالته بالخير والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.


كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة.

 




 

 


 

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