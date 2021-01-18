الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس المصري

الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مطار ماركا في عمان.



وجرت للرئيس المصري، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطني المصري والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.



كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، ووزير الدولة لشؤون الإعلام؛ رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين.



ويضم الوفد المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، وقائد قوات الحرس الجمهوري، والسفير المصري في الأردن.

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المصدر - بترا



