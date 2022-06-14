الملك وولي العهد يطمئنان على صحة ولي عهد الكويت

الوكيل الاخباري - اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على صحة أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، بعد تعافيه من وعكة صحية.



وأعرب جلالة الملك خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ مشعل، اليوم الثلاثاء، عن تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية.



كما أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، مطمئنا على صحته، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية .

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