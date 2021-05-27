الملك وولي العهد يودعان ولي عهد أبوظبي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ودع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته المملكة.كما كان في الوداع في مطار ماركا العسكري رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان وأركان السفارة.ورافق سمو ولي عهد أبوظبي، في الزيارة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.