الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الاحتلال يمدد اعتقال الأردنيين إلى الاثنين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العدوان

الارصاد تحذر من طقس الجمعة

شاهد - والدتا فرح وسارة ترويان لـ "الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة في أحداث غزة الأخيرة

عضو في لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة بردها حول الحظر الجزئي ! - فيديو

الملك وولي العهد يودعان ولي عهد أبوظبي

أمريكا تقدم منحة للأردن بقيمة 40 مليون دولار

120 مستوطنا يقتحمون الأقصى

استقرار أسعار الذهب عالميا

الخميس، 27-05-2021 03:52 م

الملك وولي العهد يودعان ولي عهد أبوظبي

3



الوكيل الاخباري - ودع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته المملكة.
اضافة اعلان

كما كان في الوداع في مطار ماركا العسكري رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان وأركان السفارة.

ورافق سمو ولي عهد أبوظبي، في الزيارة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520212217352236988243

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

w

الاحتلال يمدد اعتقال الأردنيين إلى الاثنين

520212423240632159880

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العدوان

ساره 1

شاهد - والدتا فرح وسارة ترويان لـ "الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة في أحداث غزة الأخيرة

52021194315422280458

عضو في لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة بردها حول الحظر الجزئي ! - فيديو

60af8beb33377

أمريكا تقدم منحة للأردن بقيمة 40 مليون دولار

أخبار متعلقة
dddd

الملك يأمر بحزمة إجراءات إضافية لدعم الفلسطينيين

5202120174720784635813

مندوباً عن الملك العيسوي يطمئن على صحة الوزير قعوار

الملك

الملك يتلقى اتصالات من قادة دول بمناسبة حلول العيد

6098067304da2

الملك يعرب عن تقديره لدور القطاع الخاص في الدعم المستمر للمجتمع المحلي

الملك

الملك يعود إلى أرض الوطن

e

الملك يؤكد دعمه لصمود المقدسيين