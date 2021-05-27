الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الاحتلال يمدد اعتقال الأردنيين إلى الاثنين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العدوان

الارصاد تحذر من طقس الجمعة

شاهد - والدتا فرح وسارة ترويان لـ "الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة في أحداث غزة الأخيرة

عضو في لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة بردها حول الحظر الجزئي ! - فيديو

الملك وولي العهد يودعان ولي عهد أبوظبي

أمريكا تقدم منحة للأردن بقيمة 40 مليون دولار

120 مستوطنا يقتحمون الأقصى

استقرار أسعار الذهب عالميا

الخميس، 27-05-2021 03:14 م

الملك وولي عهد أبوظبي يؤكدان أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة

ww


الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر بسمان الزاهر الخميس، مباحثات مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
اضافة اعلان

وتناولت المباحثات بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأكد جلالة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه، مشددين على ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي، خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام.

وأكد جلالة الملك ضرورة مواصلة بذل كل الجهود عربيا ودوليا لوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات استفزازية متكررة وغير قانونية في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، والتي قادت إلى التصعيد الأخير، وتؤجج التوتر والاحتقان بالمنطقة.

وشدد جلالته على أهمية البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد جلالته التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520212217352236988243

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

w

الاحتلال يمدد اعتقال الأردنيين إلى الاثنين

520212423240632159880

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العدوان

ساره 1

شاهد - والدتا فرح وسارة ترويان لـ "الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة في أحداث غزة الأخيرة

52021194315422280458

عضو في لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة بردها حول الحظر الجزئي ! - فيديو

3

الملك وولي العهد يودعان ولي عهد أبوظبي

أخبار متعلقة
66

الملك وولي العهد يستقبلان ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار ماركا

t

الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس

sss

الملك: الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية

2222

الملك يؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس

88

الملك يشدد على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وممتلكاتهم

4

الملك لـ ميركل: التطورات المأساوية في فلسطين نتيجة انتهاكات إسرائيل المتكررة