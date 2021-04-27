الملك يأمر بتجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة على نفقته الخاصة

الوكيل الاخباري - شكر مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، فضيلة الشيخ "محمد عزام" الخطيب، الثلاثاء، جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على تبرعه بتجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة في الأقصى المبارك، على نفقته الخاصة.

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وقال الخطيب في تصريح صحفي، إن التبرع الملكي، جاء خلال "تشرُّفنا بلقاء جلالته اليوم والذي ضم ممثلين عن أوقاف وكنائس القدس".



وأضاف، "تشرفنا في هذا اليوم المبارك بمقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتبرع تبرعا كريما بتجديد فرش السجاد في المسجد القبلي والصخرة المشرفة في الأقصى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يكون هذا التبرع في ميزان حسناته وأن يحفظه ويديمه ذخرا لمدينة القدس ومقدساتها .