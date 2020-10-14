الملك يأمر بنقل فتى تعرض للاعتداء إلى الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري -

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بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية, الأربعاء, بنقل الفتى الذي تعرض للاعتداء الثلاثاء في مدينة الزرقاء, لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة:" تم تشكيل فريق طبي يحوي كافة الاختصاصات اللازمة لمتابعة حالة الطفل، من أطباء العيون والعظام، الجراحة التجميلة والتأهيل النفسي إضافة للأطراف الصناعية".وبين مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال أن المستشفى قدمت الرعاية الطبية الأولية التي يحتاجها الطفل المصاب وبأن حالته العامة مستقرة وبحاجة للمتابعة الطبية.بدورهم ثمن ذوو الطفل المصاب اللفتة الملكية الإنسانية، مقدرين الجهود التي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية من أطباء وكادر تمريضي.الطفل تعرض الثلاثاء لاعتداء من قبل بعض الأشخاص في محافظة الزرقاء، إذ لاقت القضية ردود فعل شعبية واسعة، استنكرت مثل هذه الأفعال الدخيلة والتي لا تمت للمجتمع الأردني بأي صلة.