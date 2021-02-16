الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

في طريقها الى الاردن .. عواصف ثلجية تجتاح دول مجاورة - فيديو و صور

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل بشناق

قرار مرتقب بشأن دوام الموظفين يومي الأربعاء والخميس

الملك يؤكد أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية

فحوصات كورونا الإيجابية تتجاوز 8% مجدداً بالاردن

برغي بلا صامولة

محمد أحمد مسعد (ابو احمد) في ذمة الله

مشاجرة عنيفة في طبربور

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

الثلاثاء، 16-02-2021 06:01 م

الملك يؤكد أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية

1613490473894


الوكيل الاخباري – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية لدورها في التنمية وتوفير فرص العمل.
اضافة اعلان

ولفت جلالة الملك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء شخصيات من محافظات عدة، إلى أهمية برنامج "رفاق السلاح" الذي أعلن عنه أمس، في مواصلة دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وأسرهم.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عُقد في قصر الحسينية، في إطار تواصل جلالته المستمر مع أبناء الوطن وبناته، ضرورة مواصلة مسيرة التنمية السياسية والنظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية.

كما شدد جلالته على أهمية استمرار الحكومة في الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، والاستماع إلى المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وأشار جلالته إلى أن ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا أخيراً يتطلب من الجميع مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202115174525683993873

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل بشناق

120211010856751466839

قرار مرتقب بشأن دوام الموظفين يومي الأربعاء والخميس

220211417147399773504

فحوصات كورونا الإيجابية تتجاوز 8% مجدداً بالاردن

1202128211445600545407

مشاجرة عنيفة في طبربور

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

220211201831374857270

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

أخبار متعلقة
420202194120753851401

تغطية خاصة عبر برنامج الوكيل لعيد ميلاد الملك - رابط التغطية

1612028070365

اربد:توزيع هدايا على مواليد اليوم احتفاءً بميلاد الملك

WhatsApp-Image-2021-01-30-at-5.29.51-PM

الملك يفاجئ عائلات اردنية بمناسبة عيد ميلاده - صور

333

الملك: شعرت بهذه الاعراض بعد تلقي لقاح كورونا

1202129154535478986948

الملك : تلقيت لقاح كورونا التزاما بالتعليمات

10202025202942616722404

الملكة رانيا العبدالله تنشر رسالة للملك والامير هاشم بمناسبة عيد ميلادهما