الملك يؤكد أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية

الوكيل الاخباري –

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أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعية لدورها في التنمية وتوفير فرص العمل.ولفت جلالة الملك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء شخصيات من محافظات عدة، إلى أهمية برنامج "رفاق السلاح" الذي أعلن عنه أمس، في مواصلة دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وأسرهم.وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عُقد في قصر الحسينية، في إطار تواصل جلالته المستمر مع أبناء الوطن وبناته، ضرورة مواصلة مسيرة التنمية السياسية والنظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية.كما شدد جلالته على أهمية استمرار الحكومة في الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، والاستماع إلى المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.وأشار جلالته إلى أن ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا أخيراً يتطلب من الجميع مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة.