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الأحد، 21-11-2021 07:26 م

الملك يؤكد أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل

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الوكيل الاخباري  - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحكومة لتطوير القطاع الصحي، أهمية مواصلة العمل من أجل الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد، لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لدعم خطط النهوض بالقطاع الصحي في المملكة.

وشدد جلالته على أهمية الارتقاء بالرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات وجودتها، بالتعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية في المنطقة.

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