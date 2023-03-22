الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الأعيان، مؤكدا دور المجلس المهم كبيت خبرة من رجالات الدولة في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث.



وثمن جلالته تعاون مجلس الأعيان مع مجلس النواب والحكومة لضمان إنجاح مسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، مشددا على ضرورة التشاور مع الحكومة حول هذه المسارات ومتابعة مدى التزام الوزارات والمؤسسات في تنفيذ متطلباتها.



ونوه جلالة الملك إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والإعلام إزاء مختلف القضايا، التي تتطلب تنسيقا وجهودا موحدة ومشتركة لإيصال الرسائل بشكل واضح.



وفي معرض الحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه المستمر للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن جميع الجهود التي تبذلها المملكة والاجتماعات التي تشارك فيها تهدف إلى دعم الموقف الفلسطيني والتوصل إلى التهدئة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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