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الثلاثاء، 08-03-2022 04:55 م

الملك يؤكد دور الملكية الأردنية في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية دور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في دعم وتنشيط السياحة في المملكة بوصفها الناقل الوطني، والذي يعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية إقليمياً وعالمياً.

وأشار جلالته، خلال زيارته اليوم الثلاثاء المبنى الرئيس للشركة، إلى المساهمة الكبيرة للملكية الأردنية في تمكين قطاع السياحة، لافتا إلى أنها محرك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني بخاصة في قطاعي السياحة، والنقل والشحن الجوي.

وفي معرض الحديث عن تأثر شركات طيران العالم بجائحة كورونا، أكد جلالة الملك إيمانه بقدرة “الملكية الأردنية” على تجاوز التحديات الراهنة، وتحويل التحديات إلى فرص.

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