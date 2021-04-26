الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

تجارة الزرقاء تدين اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

اقتصاد النواب تقر مواد بمعدل الشركات

إيطاليا تبدأ برفع تدابير الإغلاق

توفير البريد يوزع أرباح عام 2020

السفير الهولندي: الاقتصاد الأردني مرن وأطلقنا برامج لدعم المياه

الملك يؤكد رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون

العراق: 298 ألفا يتلقون مطعوم كورونا

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الانغولي

تونس: مقترحات لإعلان حالة الطوارئ والحظر الشامل

الإثنين، 26-04-2021 05:32 م

الملك يؤكد رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون

2


الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وجرى بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم.
اضافة اعلان

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس الشريف، حيث أكد جلالته رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، ودعمه لصمودهم.

من جهته، نقل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهاني قادة وشعوب الدول الأعضاء في المجلس، لجلالة الملك بمناسبة ذكرى مئوية الدولة الأردنية، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة.

وأكد أن أمن الأردن من أمن دول الخليج، معربا عن دعم ومساندة مجلس التعاون كاملا لقرارات وإجراءات الأردن لحفظ أمنه واستقراره.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021111434438842711

تجارة الزرقاء تدين اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

1

توفير البريد يوزع أرباح عام 2020

eee

السفير الهولندي: الاقتصاد الأردني مرن وأطلقنا برامج لدعم المياه

1619446359508

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الانغولي

4202124154919557862187

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحديد والمجالي

4202124162745129187370

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

أخبار متعلقة
1

البرلمان العربي: ندعم الجهود الأردنية لحفظ الأمن والاستقرار

1

عباس: أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا

r

مجلس التعاون لدول الخليج يؤكد وقوفه مع الأردن

420212184742211781945

دول تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

3202118185324125154217

بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي حول الاحداث في الاردن

420211185027456819680

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين