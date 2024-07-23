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الثلاثاء، 23-07-2024 07:08 م

الملك يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر في لندن، الثلاثاء، ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للمدنيين.

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وبحث جلالته ورئيس الوزراء البريطاني خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في مقر الحكومة البريطانية، العلاقات الثنائية والمستجدات الخطيرة في المنطقة والأوضاع المتدهورة في غزة.


وأكد جلالة الملك في بداية اللقاء أن الأردن وبريطانيا يرتبطان بعلاقة قوية وعميقة، مضيفا "أنا على ثقة بأننا، كما هو الحال دوما، سنعمل على تعزيزها لمواجهة الكثير من التحديات في المنطقة".


وجدد جلالته التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.
وعلى صعيد التطورات الراهنة في المنطقة، حذر جلالة الملك من خطورة اتساع دائرة الصراع بالإقليم.


وشدد جلالته على أهمية دور بريطانيا في حشد جهود جميع الأطراف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالقطاع، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لوقف الكارثة التي يعيشها الغزيون، لافتا إلى أن الأردن سيواصل التنسيق مع بريطانيا لمضاعفة المساعدات.


وثمن جلالة الملك قرار الحكومة البريطانية الأخير باستئناف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من القيام بدورها الحيوي والإنساني، وفق تكليفها الأممي، تجاه ملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة.


وحذر جلالته من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وجدد جلالة الملك التأكيد على أن المنطقة ستبقى رهينة العنف وعدم الاستقرار ما لم يتم إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا دعم بريطانيا لحل الدولتين.


وأشاد جلالته بدعم المملكة المتحدة المستمر للأردن، خاصة في المجالين التنموي والدفاعي، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عمق العلاقات الأردنية البريطانية، وقال "يجمعنا تاريخ طويل ومشترك ولدينا فرصة للبناء على التعاون الاستثنائي بيننا".


ولفت إلى أهمية لقائه بجلالة الملك، "لبحث العديد من القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك".


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في لندن منار الدباس.


وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أجرى، على هامش الزيارة، محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، ركزت على جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشكل فوري وكاف إلى جميع أنحاء القطاع. كما بحث الوزيران آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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