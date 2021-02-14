الملك يؤكد ضرورة توفير الرعاية للمواطنين الأردنيين في الخارج

الوكيل الاخباري -

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اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عبر تقنية الاتصال المرئي الأحد، برؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية.وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع، ضرورة توفير الرعاية للمواطنين الأردنيين في الخارج، كونها على رأس أولويات عمل السفارات، خصوصا في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لهم، وتذليل أي عقبات تواجههم.وشدد جلالته على أهمية دور السفراء والبعثات الدبلوماسية في توطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع آفاق التعاون لتحفيز الاقتصاد الوطني، وجلب فرص جديدة لتحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية.وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، خاصة في فترة كورونا، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، والتي تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً في قطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية.كما أكد جلالة الملك أن مئوية الدولة الثانية ستكون عنواناً لاستمرار التنمية والعطاء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.وتطرق الاجتماع إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد جلالته أن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية.ولفت جلالة الملك إلى علاقات الأردن القوية إقليميا ودوليا، وحرص المملكة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.