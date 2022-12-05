الملك يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا ضرورة تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا

الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية والمستجدات بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.



وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حرص الأردن على البناء على علاقات الصداقة مع إيطاليا، وتعزيز التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي.



وأعرب جلالة الملك عن تقديره لإيطاليا على الدعم الذي تقدمه للأردن في القطاعات التنموية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.



وتناول اللقاء فرص تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار والزراعة والمياه، فضلا عن مشاريع الطاقة والبنى التحتية.

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