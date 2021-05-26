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الأربعاء، 26-05-2021 07:21 م

الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وثمن جلالته قرارات الإدارة الأميركية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا". 
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وأكد جلالته خلال اللقاء، ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به، وحذر من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية. 

وأشار جلالته إلى دور الولايات المتحدة محوري في الدفع نحو تحقيق السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين. 

 




 

 


 

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