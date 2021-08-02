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الإثنين، 02-08-2021 02:49 م

الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب العراق

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الوكيل الاخباري– استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر بسمان الزاهر اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث جرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.اضافة اعلان


وتناول اللقاء مخرجات قمة بغداد الثلاثية، التي عقدت مؤخرا، وسبل ترجمتها على أرض الواقع، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

وأكد جلالته، خلال اللقاء، وقوف الأردن التام إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.

 




 

 


 

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