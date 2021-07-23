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الجمعة، 23-07-2021 11:30 م

الملك يبحث جهود الأردن الاقتصادية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

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الوكيل الإخباري - اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن الجمعة، في لقاءين منفصلين مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان


وتناول اللقاءان جهود المملكة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية، الهادفة إلى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الأساسية، لتحقيق النمو مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرا من تبعات جائحة "كورونا".

وجرى بحث سبل دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد الأردني للتعافي من الأزمة الأخيرة بالسرعة المطلوبة.

وحضر اللقاءين مدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.

 




 

 


 

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