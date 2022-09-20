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الثلاثاء، 20-09-2022 08:55 م

الملك يبحث جهود التحديث الاقتصادي مع البنك الدولي

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الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، جهود الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام العشرة المقبلة.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فرص تعزيز شراكة الأردن مع مجموعة البنك الدولي لدعم المشاريع التنموية المرتبطة بالرؤية الاقتصادية.

وأشار جلالة الملك إلى القطاعات ذات الأولوية ضمن الرؤية الاقتصادية، وجهود الأردن في تعزيز الاستثمار فيها.

كما جرى استعراض الخطوات التي تنفذها الحكومة ضمن مسار تحديث القطاع العام، وأهميته في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

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