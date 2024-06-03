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الإثنين، 03-06-2024 04:46 م

الملك يبحث مع الرئيس التشادي مستجدات التطورات الخطيرة في غزة

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الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم الاثنين، مستجدات المنطقة والتطورات الخطيرة في غزة.

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وأكد جلالته أهمية التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها دون اعتراض أو تأخير، لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.


وأشار جلالة الملك إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها ومواجهة التحديات الإقليمية، وضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


كما بحث الزعيمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك.


وهنأ جلالته، الرئيس التشادي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه وفي تعزيز الاستقرار والازدهار ببلاده.

 




 

 


 

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