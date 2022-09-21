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الأربعاء، 21-09-2022 06:35 م

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني توسيع التعاون الثنائي والثلاثي مع قبرص

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الوكيل الاخباري -  بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في نيويورك، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سبل توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات والبناء على الاتفاقيات المشتركة.

وجدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على أهمية مواصلة التعاون الثلاثي بين الأردن واليونان وقبرص، بما يحقق مصالح البلدان الثلاثة وشعوبها، ويسهم في تنمية المنطقة.

وجرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا جهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والتعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية وآثار التغير المناخي.

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