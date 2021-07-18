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الأحد، 18-07-2021 10:16 م

الملك يبدأ زيارة عمل إلى واشنطن الإثنين

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الوكيل الاخباري -  يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني يوم غد الإثنين زيارة عمل ملكية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.اضافة اعلان


وتأتي الزيارة الملكية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل من أجل استقرار المنطقة والبدء بمرحلة التعافي من جائحة كورونا.

كما تهدف الزيارة إلى نقل وجهة النظر العربية بعد النشاط الدبلوماسي الأردني الكبير في المنطقة.

ويعتبر جلالة الملك أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وستضم الزيارة الملكية سلسلة لقاءات مع أركان الإدارة الأمريكية بينها لقاءات مع قيادات الكونغرس ولجانه المحورية.

 




 

 


 

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