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الإثنين، 04-01-2021 05:06 م

الملك يبدي اعتزازه بجهود القوات المسلحة

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الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجیش العربي.
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وكان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وسير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها لمواكبة التطوير والتحديث على الصعيد العسكري.

وأبدى جلالة الملك ارتياحه لمستوى جاهزية تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها والدور الذي تقوم به في ظل جائحة "كورونا"، مؤكداً اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعداداً وتسليحاً وتدريباً.

 




 

 


 

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