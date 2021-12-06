الملك يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير

الوكيل الاخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات، طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير.



واستمع جلالة القائد الأعلى، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير المركز العميد المهندس أيمن البطران، أشار فيه إلى أن الأنظمة والصناعات الدفاعية بالأردن في تطور دائم، بهدف خدمة مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعزيز قدراتها الدفاعية.



وبين العميد البطران أن دعم جلالة الملك للمركز يدفع بمواصلة عملية التحديث والتطوير، وصولاً لإنتاج المواد الأولية والمواد الخام، للاعتماد على الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد.



ويعمل المركز الأردني للتصميم والتطوير تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ويعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مثلى في المجالات الدفاعية، ترفد القوات المسلحة بالتكنولوجيا الحديثة.

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