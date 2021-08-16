الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

الوكيل الإخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، تمريناً أمنياً نفذته مديرية الأمن العام، من خلال قيادة قوات الدرك تساندها وحدات شرطية، وكوادر من الدفاع المدني.

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واستمع جلالة القائد الأعلى إلى شرح من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن، عن سير الخطط التدريبية الهادفة إلى رفع الكفاءة الأمنية لتعزيز سيادة القانون في إطار من الحرفية واحترام حقوق الإنسان.



وتضمن التمرين فرضيات أمنية متعددة، وتطبيقات ميدانية تحاكي إجراءات التدرج في القوة، واستخدام الذخيرة الحية والرمايات على الأسلحة المختلفة، وعمليات العزل والتطويق، والاقتحام، والإسعاف والإنقاذ والإخلاء، والتعامل مع المجرمين الخطيرين، وإلقاء القبض عليهم.



ويهدف التمرين، الذي أقيم في مركز الدرك الأردني الإقليمي المتميز لتدريب حفظ النظام، إلى تدريب القادة ضمن جميع المستويات على التعامل الميداني في الواجبات الأمنية المختلفة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين غرف العمليات والوحدات الميدانية، وتوزيع الأدوار والمهام بينها.



وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بمنتسبي مديرية الأمن العام، وتقديره لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الأمن وتعزيز سيادة القانون، وتقديم الخدمات للمواطنين وزوار المملكة.



وأشاد جلالته بالمستوى المتميز الذي أظهرته الكوادر المدربة المشاركة في التمرين وبكفاءتها الميدانية وجاهزيتها العالية.