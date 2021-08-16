الإثنين 16-08-2021
الوكيل الاخباري

قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

صناعة الزرقاء: تخفيض التعرفة الكهربائية يحفز النمو الاقتصادي

وزير الخارجية: نساهم مع قطر لمساعدة الفلسطينيين

مطرب مشهور يبكي على الهواء بسبب موقف لفنان مصري

وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القبض على 8 مواطنين لإطلاقهم عيارات نارية

الأولى في الأدبي لـ الوكيل : 10 ساعات يوميا أوصلتني إلى القمة

خطة مرورية عقب إعلان نتائج التوجيهي-صور

الشواربة: نتوقع استيفاء 38 مليون دينار بدل المخالفات

الإثنين، 16-08-2021 02:48 م

الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

611a4dbbe284d


الوكيل الإخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، تمريناً أمنياً نفذته مديرية الأمن العام، من خلال قيادة قوات الدرك تساندها وحدات شرطية، وكوادر من الدفاع المدني.

اضافة اعلان


واستمع جلالة القائد الأعلى إلى شرح من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن، عن سير الخطط التدريبية الهادفة إلى رفع الكفاءة الأمنية لتعزيز سيادة القانون في إطار من الحرفية واحترام حقوق الإنسان.


وتضمن التمرين فرضيات أمنية متعددة، وتطبيقات ميدانية تحاكي إجراءات التدرج في القوة، واستخدام الذخيرة الحية والرمايات على الأسلحة المختلفة، وعمليات العزل والتطويق، والاقتحام، والإسعاف والإنقاذ والإخلاء، والتعامل مع المجرمين الخطيرين، وإلقاء القبض عليهم.


ويهدف التمرين، الذي أقيم في مركز الدرك الأردني الإقليمي المتميز لتدريب حفظ النظام، إلى تدريب القادة ضمن جميع المستويات على التعامل الميداني في الواجبات الأمنية المختلفة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين غرف العمليات والوحدات الميدانية، وتوزيع الأدوار والمهام بينها.


وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بمنتسبي مديرية الأمن العام، وتقديره لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الأمن وتعزيز سيادة القانون، وتقديم الخدمات للمواطنين وزوار المملكة.


وأشاد جلالته بالمستوى المتميز الذي أظهرته الكوادر المدربة المشاركة في التمرين وبكفاءتها الميدانية وجاهزيتها العالية.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820211521583576978589

صناعة الزرقاء: تخفيض التعرفة الكهربائية يحفز النمو الاقتصادي

7202112145751746762439

وزير الخارجية: نساهم مع قطر لمساعدة الفلسطينيين

64b70e77-8269-495e-9596-35f16bf49c3d

القبض على 8 مواطنين لإطلاقهم عيارات نارية

7650e4b2-7932-46d2-8d0e-aefb135e95b0

الأولى في الأدبي لـ الوكيل : 10 ساعات يوميا أوصلتني إلى القمة

0cff583f-5215-4366-bc65-33ec8e61b208

خطة مرورية عقب إعلان نتائج التوجيهي-صور

8202111125658706505383

الشواربة: نتوقع استيفاء 38 مليون دينار بدل المخالفات

أخبار متعلقة
الامن

إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة عبر معبر جابر

820213123944720417704

ضبط شخص اعتدى على سائق حافلة عمومية في صويلح

الباص السريع مع لوغو 3

تحويلات مرورية لإكمال إنشاء جسر مسار الباص السريع

سير لوغو

السير تؤكد التزام المواطنين بمسارب الباص السريع

س

فيديو.. مرتكب جريمة الدهس العمد في عمّان يسلم نفسه

3

تشييع جثمان الدركي البطوش - صور