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الثلاثاء، 21-05-2024 06:10 م

الملك يترأس اجتماعاً ويصدر توجيهات

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات) في التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، خلال اجتماعه بممثلين عن القطاع، الثلاثاء.

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وتناول الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية لمتابعة التقدم في تطوير قطاع المحيكات انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، آليات تعزيز التعليم المهني لرفد قطاع المحيكات بالعمالة المؤهلة، واعتماد مناهج تدريب للعاملين في القطاع الصناعي وبناء قدراتهم.


وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات) في الناتج المحلي الإجمالي 756 مليون دينار.

 

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