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الجمعة، 09-12-2022 07:45 م

الملك يترأس الوفد الأردني بقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية

جج


الوكيل الاخباري - ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، الوفد الأردني في أعمال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة جلالته في القمة تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وعُقدت القمة التي ترأس أعمالها مندوبا عن خادم الحرمين الشريفين، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الصيني شي جينبينغ، وقادة دول عربية، ورؤساء وفود.

وناقشت القمة سبل تعزيز العلاقات بين الدول المشاركة في شتى المجالات، وبحثت آليات تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

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