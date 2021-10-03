الملك يتسلم تقرير لجنة تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الإخباري - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الأحد، تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

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ويتضمن التقرير 23 مقترحا لتعديلات دستورية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي.



وتنص توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول تعديل قانون الأحزاب، على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس”.



وتتضمن التوصيات، اعتبار استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها. وتقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية يُخصص لها 97 مقعدا. وإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوزارة.



وتأتي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بعد حوارات واجتماعات مكثفة مع مختلف أطياف المجتمع.

