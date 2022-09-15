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الخميس، 15-09-2022 03:01 م

الملك يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

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الوكيل الإخباري - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمّنت دعوة جلالته لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في شهر تشرين الثاني المقبل.اضافة اعلان


وحمّل جلالة الملك، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري عبدالرشيد طبي، الذي نقل رسالة الدعوة، تحياته لأخيه الرئيس تبون وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما الشقيقين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وأكد جلالة الملك حرص الأردن على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الدول العربية.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الجزائري في عمان محمد الشريف كورطة.

 




 

 


 

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