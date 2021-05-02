الملك يتسلم رسالة من أمير قطر

الوكيل الإخباري- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رسالة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، نقلها السفير القطري في عمان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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وحمل جلالة الملك، خلال استقباله في قصر الحسينية السفير القطري في عمان، تحياته إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وتناول اللقاء سبل تطوير وتعزيز التعاون بين الأردن وقطر، إضافة إلى المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس.