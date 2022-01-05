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الأربعاء، 05-01-2022 01:33 م

الملك يتصدر تصويت الشخصية الأبرز لعام 2021

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الوكيل الإخباري - أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أطلقه التلفزيون الروسي الدولي، لاختيار الشخصية العربية الأبرز خلال العام 2021، تقدّم جلالة الملك عبدالله الثاني ليكون بمراكز متقدمة كأبرز شخصيات العام 2021، حيث حصل جلالته على نحو 679 الف صوتاً حتى الآن.

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وضمت قائمة الشخصيات ملوكا وأمراء ورؤساء دول، وشخصيات سياسية عربية بارزة أثرت في مجريات العام الماضي، علماً أن هناك أكثر من 2 مليون و766 مشاركا قاموا بالتصويت حتى اللحظة.


ولفتت قناة "آر تي" أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـتاسع من كانون الثاني الحالي، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية الساعة 12:00 ظهر اليوم التالي.

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