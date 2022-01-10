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الإثنين، 10-01-2022 03:44 م

الملك يتفقد سير العمل في مشروع الموقع الجديد لقيادة الجيش - صور

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الوكيل الإخباري - تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع الموقع الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار الضباط.


واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه مدير الإسكان والأشغال العسكرية العميد المهندس عيسى ارشيد، حول مشروع الموقع الجديد للقيادة العامة، وجغرافيته ومساحته وطاقته الاستيعابية والخدمات التي سيوفرها، إضافةً إلى المخطط التنظيمي لمديريات القيادة العامة التي يشملها.


وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بعمليات التطوير والتحديث لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبما يمكنها من القيام بالواجبات المناطة بها على أكمل وجه.



 

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