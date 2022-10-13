الملك يتفقد محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية ويعدّها نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوكيل الاخباري - تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية بعد عامين من زيارة مفاجئة قام بها جلالته إلى المحطة، وإيعازه في حينها إلى تقييم جميع المحطات الزراعية بالمملكة وإعادة تفعيلها.



وأشاد جلالة الملك خلال زيارته اليوم بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالتطوير الذي شهدته المحطة، واعتبره نموذجا مهما للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار بالقطاع الزراعي.



وأكد جلالته أهمية التركيز على تدريب أبناء المجتمع المحلي على أفضل التقنيات المستحدثة في القطاع، وأن تكون المحطات الزراعية بالمملكة، البالغ عددها 16 محطة، حواضن للمشروعات المتقدمة، داعيا إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية لتخفيض النفقات التشغيلية.



وتعتبر "اوهيدة" مشروع الشراكة الأول بين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل المحطات الزراعية.

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