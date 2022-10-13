الجمعة 14-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

شرط غريب لشمس الكويتية كي تتصالح مع أحلام!!

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية بين أبوابه

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

الصين: الكشف عن سيارة طائرة مسيّرة كهربائيا

البنك المركزي المصري يصدر بيانا حول ارتفاع سعر الدولار

كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

تعرفوا إلى أول ملكة جمال للعالم.. وهل ما زالت حيّة؟ - صورة

الخميس، 13-10-2022 06:32 م

الملك يتفقد محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية ويعدّها نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص

55


الوكيل الاخباري - تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية بعد عامين من زيارة مفاجئة قام بها جلالته إلى المحطة، وإيعازه في حينها إلى تقييم جميع المحطات الزراعية بالمملكة وإعادة تفعيلها.

وأشاد جلالة الملك خلال زيارته اليوم بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالتطوير الذي شهدته المحطة، واعتبره نموذجا مهما للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار بالقطاع الزراعي.

وأكد جلالته أهمية التركيز على تدريب أبناء المجتمع المحلي على أفضل التقنيات المستحدثة في القطاع، وأن تكون المحطات الزراعية بالمملكة، البالغ عددها 16 محطة، حواضن للمشروعات المتقدمة، داعيا إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية لتخفيض النفقات التشغيلية.

وتعتبر "اوهيدة" مشروع الشراكة الأول بين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل المحطات الزراعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HFmImmWFcPZV9yo3CgsUAecULAdkc0quxSTWvnu0

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

image

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

1020222152239568305877

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

421245

الخرابشة: نعمل على تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة

6348f7f8cd816

وزير المالية: الحكومة اتجهت لصندوق النقد للدعم الفني ولم تُجبر على ذلك

6348f86e273d6

وزير المالية: الأردن لم يشترِ أي كميات من القمح عندما ارتفعت أسعاره مؤخراً

أخبار متعلقة
www

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

w

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

w

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

1

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

2

الملك يبحث جهود التحديث الاقتصادي مع البنك الدولي

1b28ec44-جامعة-البترا-تتمنى-الشفاء-العاجل-لحضرة-صاحب-الجلالة-الملك-عبد-الله-الثاني-ابن-الحسين-المعظم-حفظه-الله-ورعاه

الملك يلتقي الرئيس البولندي ويؤكد أهمية توسيع التعاون الثنائي