الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الوكيل الاخباري -

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جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.فقد تقبل جلالة الملك أوراق اعتماد كل من سفير سلطنة عُمان الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري، والسفير غير المقيم لجمهورية سان مارينو إيجور بيليتشياري، وسفير اليابان شيمازاكي كاورو، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشواندونغ، وسفير كومنولث أستراليا بيرنارد فرانسيس لينش، والسفير غير المقيم لجمهورية كوسوفو ايلير دوغولي، وسفير جمهورية بولندا لوجين كاربينسكي، والسفير غير المقيم لجمهورية كولومبيا فرناندو حلو.ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.وحضر مراسم تقبل أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.