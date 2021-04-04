الملك يتلقى اتصالات هاتفية من قادة وأولياء عهد دول شقيقة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالات هاتفية، اليوم الأحد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعربوا فيها عن تضامن بلادهم التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.كما تلقى جلالته اتصالات هاتفية مماثلة من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.