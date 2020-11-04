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الأربعاء، 04-11-2020 09:44 م

الملك يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، جرى خلاله بحث آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
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وتناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وأهمية تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف، وفق نهج شمولي، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي الدور القيادي لجلالة الملك في تعزيز الأمن والسلم والوئام العالمي، وأهمية مبادرة “اجتماعات العقبة”، التي أطلقها جلالته.

وأكد جلالته رفض الأردن وإدانته لجميع أشكال الإرهاب، الذي لا دين له.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة نبذ خطاب الكراهية بكل أشكاله، وتكريس قيم الوئام والسلام واحترام الآخر، التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف.

 




 

 


 

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