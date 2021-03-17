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الأربعاء، 17-03-2021 08:42 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البلجيكي

الملك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وآليات تعزيزها في مختلف المجالات.

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وتناول الاتصال الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، حيث أعرب جلالة الملك عن تقديره لجلالة الملك فيليب على مبادرته الكريمة في التبرع بمعدات طبية للأردن، تشتمل على مولدات طاقة وأجهزة أوكسجين.


ومن المتوقع أن تصل المعدات الطبية إلى الأردن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


كما تم التأكيد، خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.

 



 




 

 


 

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