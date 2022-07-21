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الخميس، 21-07-2022 04:42 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس موزمبيق

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، تناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ جلالة الملك، خلال الاتصال، الرئيس نيوسي بمناسبة انتخاب موزمبيق كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

وتطرق الاتصال إلى آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي، وأهمية مواصلة البناء على مخرجات الجولة الخامسة من مبادرة “اجتماعات العقبة” التي عقدت بالعقبة شهر آذار الماضي حول شرق أفريقيا وشاركت فيها موزمبيق.

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