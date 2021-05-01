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الملك يتلقى اتصالين هاتفيين من ولي عهد البحرين وولي عهد أبوظبي بوفاة الأمير محمد بن طلال

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السبت، 01-05-2021 12:04 ص

الملك يتلقى اتصالين هاتفيين من ولي عهد البحرين وولي عهد أبوظبي بوفاة الأمير محمد بن طلال

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني،الجمعة، اتصالين هاتفيين من سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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وأعرب سمو الأمير سلمان بن حمد وسمو الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصالين، عن تعازيهما ومواساتهما بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم جلالة الملك والعائلة الهاشمية والشعب الأردني جميل الصبر وحسن العزاء.

 




 

 


 

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