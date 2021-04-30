الملك يتلقى التعازي من الرئيس الفلسطيني بوفاة الأمير محمد بن طلال

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، التعازي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.

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وأكد جلالته، خلال اتصال هاتفي، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على دعمه لصمود المقدسيين.



من جانبه، أعرب الرئيس عباس عن شكره لجلالة الملك على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، ووقوفه إلى جانبهم في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات في القدس الشريف.

المصدر - بترا